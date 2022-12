Así se refrendarían los acuerdos de paz a través de cabildos abiertos

En entrevista con BLU Radio, Cifuentes explicó la manera cómo se aplicaría este mecanismo de participación ciudadana.

“La Constitución consagró en los municipios del país, y luego la ley estatutaria lo amplió a las asambleas departamentales, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos (el 5 por 1000) pueda solicitar a los concejos municipales la posibilidad de un cabildo abierto”, explicó.

Conforme a la Constitución – dijo – el cabildo abierto “tiene el atributo de pueblo soberano, lo que quiere decir que el pueblo puede tomar determinaciones de carácter político que impulsan los procesos jurídicos que deben ser finiquitados por los demás órdenes del Estado”.



En ese sentido, el exmagistrado explicó que el pueblo intenta ser partícipe del proceso de paz y como fuente de legitimidad exigir que se ponga término a los procesos de paz.



“En todos los municipios del país puede constituirse un cabildo abierto a partir de las firmas de 5 por 1000. Las personas conjugan el verbo ‘deliberar’ con los derechos fundamentales”, dijo.



Aclaró que el lugar de reunión no necesariamente serían las sedes de los concejos municipales, sino también las plazas públicas.



“La Corte Constitucional ha reconocido en sus sentencias que a través de los cabildos se puedes crear situaciones de carácter político no solamente porque son una fuente de legitimación política, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel nacional”, dijo.



Agregó que “desde el punto de vista cualitativo” habría que apreciarse si se produce un fenómeno y una determinación unánime del pueblo colombiano entorno a la paz.



“Allí se estaría produciendo una refrendación”, manifestó tras explicar que es absolutamente inviable pensar que a partir de un cabildo de un municipio se dé una refrendación nacional.



“Ese cabildo representa genuinamente una expresión ciudadana, que sumada a las expresiones de otros cabildos van a generar un efecto político trascendental”, puntualizó.