Asistentes a la Feria del Libro en Bogotá deberán tener en cuenta el aforo limitado: así funciona

Ir a la Feria del Libro de Bogotá sin planear la visita puede convertirse en una experiencia frustrante. Llegar tarde, encontrar filas extensas o no poder ingresar a algunos pabellones son situaciones cada vez más comunes en eventos de alta convocatoria.

Por eso, quienes tienen pensado asistir a la FILBo 2026 deben tener en cuenta un punto y es que el acceso está sujeto a control de aforo.

La edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá se está llevando a cabo del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias. Este es considerado uno de los eventos culturales más importantes de América Latina y este año reúne a más de 100 autores y artistas invitados, junto con una agenda que supera las 100 actividades en el recinto ferial y cerca de 70 eventos en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema “Escucharnos es leernos”, la feria propone una programación enfocada en la reflexión, la lectura y el diálogo cultural. Además, India participa como país invitado de honor, con una amplia delegación de escritores, conferencistas y actividades que buscan acercar su riqueza cultural al público colombiano.



¿Cómo funciona el aforo limitado en la FILBo 2026?

Por medio de sus redes sociales, tanto la Feria Internacional del Libro de Bogotá como Corferias han indicado que el ingreso está sujeto a la capacidad máxima permitida. Esto significa que, en momentos de alta afluencia, los asistentes podrían tener que esperar para ingresar o incluso no lograr acceder de inmediato.



Por esta razón, se recomienda adquirir las boletas con anticipación y planear la visita con tiempo, priorizando las actividades de mayor interés. También es clave tener en cuenta los horarios, ya que la feria está abierta hasta las 8:00 p. m., lo que permite distribuir mejor el recorrido durante el día.



Del 22 de abril al 4 de mayo: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Sujeto a cambios sin previo aviso (no se permite el ingreso de mascotas).

Asimismo, recordaron que la FILBo no solo es un espacio para comprar libros, sino también un punto de encuentro cultural que convoca a miles de personas de todo el mundo cada año.