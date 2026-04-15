Feria del Libro de Bogotá 2026: horarios, precios y todo lo que debe saber

Del 21 de abril al 4 de mayo, se llevará a cabo en Corferias una nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá. Un evento que reúne a miles de persones en torno a la literatura, arte y la cultura, en diferentes pabellones para cada uno de los gustos de los asistentes.

La edición 38 de la FILBo tendrá todo tipo de actividades e invitados a lo largo de los días en que se desarrollará. Habrá espacios para el diálogo cultural y literario, además de producciones artísticas o, incluso, zonas para el ocio y entretenimiento con productos de la fantasía y el mundo geek.



Horarios y precios de la Feria del Libro de Bogotá 2026

Esta edición arrancará el 21 de abril y, según la organización, el horario durante este día será desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche, sin embargo, desde el 22 y hasta el 4 de mayo, este será modificado entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Estos son los precios:



$14.000 para mayores de 12 años.

para mayores de 12 años. $11.500 para entre 6 y 12 años.

para entre 6 y 12 años. Entradas gratuitas para menores de seis años.

Feria Internacional del Libro referencia Foto: cortesía

¿Qué actividades habrá en la Feria del Libro de Bogotá?

La FILBo 2026 no solo se vivirá en Corferias, sino en toda Bogotá gracias a una amplia agenda de actividades culturales que incluyen conversatorios, lecturas, talleres, encuentros con autores y experiencias inmersivas en más de 30 espacios de la ciudad a través de FILBo Ciudad.



La programación abarca exposiciones como Las formas del silencio, lanzamientos de libros, charlas sobre cultura y transformación digital, así como actividades para niños, jóvenes y público general. Además, entidades como Idartes, FUGA e IDPC lideran propuestas que van desde conciertos, clases magistrales y distribución de libros gratuitos hasta recorridos literarios, espacios de inclusión, talleres sensoriales y experiencias alrededor del cómic, la ilustración y el patrimonio, consolidando una oferta diversa, participativa y accesible para todos los públicos.



Invitados de la Feria del Libro de Bogotá 2026

Colombia



Adolfo A. Abadía

Adriana Abramovits

Paola Acebedo

Manfred Acero Gómez

Juana Afanador

Juan Afanador

Juan Manuel Aguayo

Ariel Alarcón

Jimmy Aldana

Alekos

Elsa María Almeida M.

Sebastián Alvarado Martínez

Carolina Alzate

Sergio Alzate

Fernando Ángel

Ana María Arango

Pablo Arango

Iván Darío Arango

Elsa Lucía Arango

Jotamario Arbeláez

Julián Arcila Forero

Triunfo Arciniegas

Jessica Arévalo

Andrés Arias

Omar René Arias Marín

Ricardo Arias Trujillo

Emiro Aristizábal Álvarez

Julián Ariza

España



Ana Alcolea

Ramón Andrés

Estados Unidos



Erika Alfaro

Cristal Alferez

Argentina



Cecilia Arbolave

Italia



Daniele Aristarco

México

