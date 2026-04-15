Feria del Libro de Bogotá 2026: horarios, precios y todo lo que debe saber

Del 21 de abril al 4 de mayo, se llevará a cabo en Corferias una nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá. Un evento que reúne a miles de persones en torno a la literatura, arte y la cultura, en diferentes pabellones para cada uno de los gustos de los asistentes.
La edición 38 de la FILBo tendrá todo tipo de actividades e invitados a lo largo de los días en que se desarrollará. Habrá espacios para el diálogo cultural y literario, además de producciones artísticas o, incluso, zonas para el ocio y entretenimiento con productos de la fantasía y el mundo geek.
Horarios y precios de la Feria del Libro de Bogotá 2026
Esta edición arrancará el 21 de abril y, según la organización, el horario durante este día será desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche, sin embargo, desde el 22 y hasta el 4 de mayo, este será modificado entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Estos son los precios:
- $14.000 para mayores de 12 años.
- $11.500 para entre 6 y 12 años.
- Entradas gratuitas para menores de seis años.
¿Qué actividades habrá en la Feria del Libro de Bogotá?
La FILBo 2026 no solo se vivirá en Corferias, sino en toda Bogotá gracias a una amplia agenda de actividades culturales que incluyen conversatorios, lecturas, talleres, encuentros con autores y experiencias inmersivas en más de 30 espacios de la ciudad a través de FILBo Ciudad.
La programación abarca exposiciones como Las formas del silencio, lanzamientos de libros, charlas sobre cultura y transformación digital, así como actividades para niños, jóvenes y público general. Además, entidades como Idartes, FUGA e IDPC lideran propuestas que van desde conciertos, clases magistrales y distribución de libros gratuitos hasta recorridos literarios, espacios de inclusión, talleres sensoriales y experiencias alrededor del cómic, la ilustración y el patrimonio, consolidando una oferta diversa, participativa y accesible para todos los públicos.
Invitados de la Feria del Libro de Bogotá 2026
Colombia
- Adolfo A. Abadía
- Adriana Abramovits
- Paola Acebedo
- Manfred Acero Gómez
- Juana Afanador
- Juan Afanador
- Juan Manuel Aguayo
- Ariel Alarcón
- Jimmy Aldana
- Alekos
- Elsa María Almeida M.
- Sebastián Alvarado Martínez
- Carolina Alzate
- Sergio Alzate
- Fernando Ángel
- Ana María Arango
- Pablo Arango
- Iván Darío Arango
- Elsa Lucía Arango
- Jotamario Arbeláez
- Julián Arcila Forero
- Triunfo Arciniegas
- Jessica Arévalo
- Andrés Arias
- Omar René Arias Marín
- Ricardo Arias Trujillo
- Emiro Aristizábal Álvarez
- Julián Ariza
España
- Ana Alcolea
- Ramón Andrés
Estados Unidos
- Erika Alfaro
- Cristal Alferez
Argentina
- Cecilia Arbolave
Italia
- Daniele Aristarco
México
- Ateconqueso