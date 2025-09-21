Asocapitales advierte sobre riesgos en reforma del Gobierno al Sistema General de Participaciones

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su posición frente al proyecto de Ley Orgánica de Competencias presentado por el Gobierno Nacional, el cual busca reformar el Sistema General de Participaciones, mecanismo de transferencia de recursos del gobierno central a las regiones. La organización considera que la descentralización efectiva debe estar acompañada de una delimitación clara de competencias y de la garantía de recursos suficientes para su cumplimiento.

De acuerdo con Asocapitales, avanzar con una reforma que no contemple estos elementos fundamentales podría ampliar las brechas sociales, afectar la gestión de los entes locales y generar responsabilidades sin respaldo financiero. “Lo contrario significaría profundizar las desigualdades, debilitar aún más la capacidad de gestión local, y condenar a las capitales (…) a asumir nuevas obligaciones sin respaldo financiero suficiente”, aseguró la entidad.

Desde el gremio de alcaldes reconocen la necesidad de una reforma en este campo, aunque expresaron que el momento actual del país no es el más adecuado para tramitar un proyecto de esta envergadura. Dicen que el articulado fue conocido por las capitales solo hasta el 5 de septiembre, sin exposición de motivos y con una extensión de 201 artículos.

Uno de los puntos señalados por Asocapitales es la falta de claridad en la distribución de competencias entre la nación y los entes territoriales. La organización advierte que esta ausencia genera vacíos jurídicos y administrativos. Se menciona como ejemplo la indefinición de funciones para los distritos, aun cuando se contempla la derogación de normas fundamentales como las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.



Congreso de la República Foto: AFP

El documento también señala que no se especifica cómo se distribuirán los recursos para asumir tanto las responsabilidades actuales como las nuevas impuestas por el acto legislativo 003 de 2024 y el proyecto de ley. Entre los puntos críticos está la ampliación en cobertura educativa, que implica mayores costos para los gobiernos locales.

Además, se cuestionan los mecanismos de coordinación propuestos en el proyecto, los cuales, según Asocapitales, limitan la autonomía de las autoridades territoriales. “Se crean mecanismos de coordinación que restringen y limitan la autonomía local”, dice el comunicado, refiriéndose a la conformación del Consejo Superior de Autonomía y Descentralización sin participación territorial.

Otra preocupación se relaciona con la falta de especificidad del articulado, ya que varias decisiones se dejan a futuras reglamentaciones sin control parlamentario ni garantías claras. La organización expresó que esto configura una especie de “cheque en blanco”, lo cual consideran inadecuado para una reforma estructural.

Pese a los reparos, desde Asocapitales reiteran disposición al diálogo técnico, aunque advierten que si los aspectos señalados no se resuelven antes de iniciar los debates, recurrirán a los mecanismos institucionales disponibles.