Asocapitales denuncia crisis en infraestructura y fallas de seguridad aérea: "Hay riesgos"

En una reciente reunión con el Gobierno Nacional, la Asociación de Capitales (Asocapitales) presentó un diagnóstico crítico sobre el estado de la aviación en el país. Bajo el título "El país más que nunca vuela sobre la misma infraestructura", el informe revela que, a pesar de que más de 57 millones de pasajeros transitaron por las terminales aéreas, un crecimiento superior al 340%, la infraestructura física y tecnológica no ha avanzado al mismo ritmo.

Crisis en Cali y Barranquilla: El fracaso de la administración directa

Uno de los puntos más alarmantes del informe se centra en los aeropuertos de Cali y Barranquilla, actualmente bajo la administración de la Aeronáutica Civil. Según Andrés Santamaría, director de Asocapitales, la situación en el aeropuerto Bonilla Aragón de Cali es insostenible: "Más de 10 cronogramas de licitación incumplidos en Cali desde el año 2020, fisuras en la pista sin informe técnico oficial, desmoronamiento de las condiciones de infraestructura y deterioro continuo".

La situación en Barranquilla no es más alentadora, con obras que apenas presentan un 6% de avance tras la liquidación de su concesión.

Santamaría, en diálogo con Mañanas Blu, enfatizó que la mala prestación de servicios básicos, como baños y aire acondicionado, se suma a problemas de fondo en la seguridad operativa: "Si algo no funciona, pues la entidad responsable por sus acciones u omisiones sigue siendo la entidad que tiene la responsabilidad del transporte aeronáutico".



Riesgos de seguridad y saturación en El Dorado

El aeropuerto El Dorado de Bogotá, que concentra más del 40% del tráfico nacional, también está bajo la lupa por incidentes graves de seguridad. El director recordó el caso de un menor de edad que tomó el mando de las comunicaciones: "El tráfico aéreo de Bogotá estuvo por 3 minutos por parte de un adolescente sin tener los criterios ni las calificaciones para ello".

A esta vulnerabilidad se suma la falta de modernización tecnológica. Santamaría señaló que existen "alertas con temas de control y seguridad" y que aún no se han implementado mejoras críticas en radares y torres de control.

Para el directivo, la gravedad radica en que "en la seguridad aérea no puede haber errores... están jugando con las vidas de las personas".

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El informe también destaca la necesidad de una segunda pista para el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, cuya pista actual lleva "40 años sin intervención estructural profunda", a pesar de ser el segundo terminal más importante del país.

Finalmente, para mitigar el alto costo de volar en ciudades intermedias, Asocapitales propuso al Gobierno Nacional replantear la carga tributaria. "El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%", afirmó Santamaría, subrayando que los impuestos nacionales y el elevado costo de la gasolina son los principales responsables de los precios de los tiquetes.

Escuche aquí la entrevista: