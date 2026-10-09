Asocars alerta sobre escasez de agua: “si no nos ponemos pilas, racionamiento puede ser más fuerte”

La llegada de un fenómeno de El Niño caracterizado por el Ideam como "fuerte a muy fuerte" pone en serio riesgo la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la seguridad hídrica de Colombia.

Desde la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), entidad que agrupa a las 33 autoridades ambientales del país, se advierte que la menor disponibilidad de agua no solo provocará racionamientos hídricos, sino que amenaza la generación y distribución de energía en todo el territorio nacional.

Publicidad

"Si no lo cuidamos, el sistema se nos cae a nivel de Colombia"

En entrevista en Meridiano BLU, Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars, explicó la vulnerabilidad de la infraestructura energética ante la sequía e insistió en que el impacto afectará a todas las regiones por igual:



"Básicamente, si nos vamos al tema energético, entonces todo el mundo dice, No, es que el más vulnerable es la costa atlántica y sí claro, hay vulnerabilidades, hay costos que son muy complejos para la gente pagarlos, pero resulta que el sistema nacional es un solo sistema. Si no cuidamos como país el sistema nacional energético, y de pronto tenemos las primeras repercusiones en la costa atlántica, pero inmediatamente el sistema se nos cae a nivel de Colombia".

El directivo recordó que, aunque existen regiones con mayor capacidad de generación de energía hidroeléctrica, como Antioquia o plantas térmicas, la naturaleza interconectada de la red nacional hace imposible aislar las crisis.

Publicidad

"Inicialmente en temas energéticos puede ser que comience por un lado, pero si no lo cuidamos afectará a todo el país, porque es un sistema nacional interconectado".

Déficit hídrico y racionamientos en marcha

Publicidad

El líder gremial alertó que, pese a registrarse lluvias esporádicas en algunas zonas, las precipitaciones serán inferiores a los promedios históricos, obligando al país a entrar con un severo déficit a la temporada seca.

Esta disparidad climática ya provoca emergencias por incendios forestales en Tolima, Boyacá y Valle del Cauca, así como temperaturas extremas en las costas Atlántica y Pacífica.

Adicionalmente, zonas urbanas del centro del país comienzan a registrar limitaciones en el acceso al agua potable.

Publicidad

"En algunas zonas de Cundinamarca, en Medellín, ya tenemos algunos racionamientos que si no nos ponemos pilas y no cuidamos pueden ser mucho más fuertes".

Restricciones fiscales y ordenamiento territorial

Publicidad

González reconoció las limitaciones presupuestales del Estado para atender emergencias e insistió en que la disciplina en el ordenamiento territorial es la herramienta más eficaz de prevención.

"Yo pienso que en un país con los temas fiscales como Colombia nunca va a haber plata suficiente. Plata siempre va a faltar. Nosotros tenemos todavía rezagos, sobre todo en ordenamiento territorial que hace que sea muy conflictivo todo el tema".

De acuerdo con el vocero de Asocars, aplicar de manera estricta los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) evitaría entre el 60 % y el 70 % de los desastres causados por urbanizar en zonas de riesgo o sin garantías de servicios públicos.

Publicidad

Cosechas de agua y solidaridad nacional

Como medidas de mitigación, Asocars promueve la delimitación de nuevas áreas protegidas boscosas para regular las cuencas, además de impulsar programas de adaptación como la "cosecha de agua" en comunidades, hogares y centros educativos.

Publicidad

Finalmente, González hizo un llamado urgente a la conciencia colectiva:

"Esto no solo es de economía, es de solidaridad con los demás colombianos que necesitan del agua y la energía para poder vivir este momento tan difícil. Es posible que en mi región no me falte el agua, me sobre, pero esa agua le está faltando a otra persona en otra parte del país".

Escuche la entrevista: