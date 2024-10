Asofondos por régimen de traslado a Colpensiones con reforma pensional: "No tiene sentido"

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, expresó su preocupación durante en Mañanas Blu con Néstor Morales respecto a las limitaciones que impone la actual reforma pensional para el traslado de los afiliados al régimen de Colpensiones . Según Velasco, la ventana de oportunidad de traslado que permite la ley 2381 no es lo suficientemente clara para quienes ya han alcanzado la edad de pensión.

Velasco explicó que esta ventana de traslado, diseñada para aquellos que están a menos de diez años de pensionarse, no incluye a las personas que ya tienen la edad suficiente para acceder a una pensión, es decir, mujeres de 57 años o más y hombres de 62 años o más. Aunque la ley abre esta oportunidad de traslado, la reglamentación reciente ha generado confusión, replicando lo estipulado en la ley sin resolver el problema para quienes ya han cumplido con los requisitos de edad y semanas cotizadas.

El presidente de Asofondos señaló que esta situación está generando un aumento en las demandas por parte de los afiliados, lo que podría llevar a un colapso judicial. "Nos preguntamos por qué no habría de poderse trasladar una persona que ya llegó a la edad de pensión", afirmó Velasco, agregando que la reglamentación debería haber sido más clara para evitar estos conflictos.

Además, cuestionó la coherencia del Gobierno en este asunto, destacando que el decreto reglamentario, elaborado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, no resolvió la problemática. "No tiene mucho sentido (...) El decreto no arregla el problema. No deja claro que se puedan trasladar, y entonces las personas tendrán que demandar", señaló Velasco.

El presidente de Asofondos también mencionó que existen casos en los que los jueces ordenan más que un simple traslado, lo que complica el proceso y puede llevarlos a instancias superiores. Sin embargo, enfatizó que las AFP están dispuestas a colaborar y brindar la doble asesoría necesaria.