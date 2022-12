Atacar con ácido es ser un asesino: Natalia Ponce de León

En entrevista con Blu Radio Natalia Ponce de León celebró la condena de 21 años impuesta contra Jonathan Vega por atacarla con ácido y causarle heridas irreparables en su rostro.



“Es un capitulo que se cerró, quedé tranquila, quería terminar con eso, estoy contenta, es uno cambio para Colombia, creo que por primera vez se condena un ataque a una persona que atacó con químicos a otra”, dijo la víctima.



“Es el primer caso en toda la historia de Colombia, gracia a Dios se acabó este capítulo, voy a seguir esta lucha hasta el final de los días, trabajamos para proteger a todas las persona que han sufrido esta tortura”, agregó Natalia Ponce de León.



Esta mujer se refirió a la posibilidad que existía sobre la no imputación de Vega al considerar que este hombre padecía problemas mentales y señaló que “claramente es imputable, eso no es una excusa para decir que es inimputable, lo planeó, corrió, se escondió, se hizo pasar por otra persona”.



Sobre la defensa de Vega, aseguró que el fiscal Luis González, que fue el mismo que llevó el caso Colmenares, fue “despedido por falsos testimonios” y es un “vendido.



Ahora, Ponce de León aseguró que desde su fundación trabajará para apoyar a las víctimas de ataque con ácido y por lograr una nueva unidad para el tratamiento de personas quemadas.



“El trabajo con la fundación, crecer como persona, asesorar a muchas personas que han venido en silencio y no han sido asesoradas, luchar porque se acabe este delito (…) Con la fundación asesoramos y protegemos los derechos de los sobrevivientes a taques con ácido, buscamos que se cumplan sus derechos, en la salud y en la justicia, estamos trabajando en la construcción de un pabellón de quemados, es una necesidad que tiene el país”, concluyó.