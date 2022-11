¡Atención mujeres! Cristiano Ronaldo estaría soltero nuevamente

La modelo Irina Shayk , novia del delantero portugués Cristiano Ronaldo, no lo acompañó en la gala del Balón de Oro , lo que aumentó los rumores sobre un posible rompimiento de la relación.

En el discurso de agradecimiento de Ronaldo, nunca mencionó a su novia.

“Quisiera dar las gracias a todos aquellos que han creído en mí, a mi entrenador, a mis compañeros, a mi presidente y a todos los que me han apoyado en el Real Madrid. Ha sido un año inolvidable a nivel de equipo y personal. Es increíble ganar un trofeo de esta dimensión, me siento muy feliz y me motiva para seguir trabajando como hasta ahora, para intentar ganar más títulos. Además, toda mi familia me ha inspirado a superarme cada día”, dijo Ronaldo en su discurso.

Incluso, la modelo ya no lo sigue en Twitter, por lo que las especulaciones sobre la ruptura de la relación cada vez son más.

Sin embargo, ni Cristiano Ronaldo ni Irina Shayk han confirmado o desmentido los rumores.