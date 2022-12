Audiencia de imputación de cargos contra exmagistrado Escobar Gil fue reservada

La juez de la causa ordenó este miércoles antes del inicio de la audiencia de imputación de cargos en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, que esta fuera privada, sin la presencia de público o de la prensa y no justificó su decisión.

La medida causó intriga entre la audiencia, ya que el ente investigador no hizo ninguna solicitud al respecto y la jueza no basó su decisión en alguna razón en particular.

Lo que sí se sabe que el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía por cohecho, tráfico de influencias y falso testimonio.

A Escobar Gil se le investiga por su supuesta participación en la tratma para influir dentro del alto tribunal a favor de Fidupetrol.

En desarrollo.