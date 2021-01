Aún está a tiempo: hasta este sábado hay plazo para cobrar Ingreso Solidario y Familias en Acción

Hasta este sábado, 30 de enero, hay plazo para cobrar los giros extraordinarios de Ingreso Solidario y Familias en Acción, según informó el Departamento de Prosperidad Social, DPS, entidad encargada de gestionar las ayudas.

El director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, Édgar Picón, pidió a los beneficiarios consultar en la pagina web de prosperidad social y acercarse a un punto de pago para obtener el beneficio antes de esa fecha.

“Una vez finalizados el ciclo de pago a la persona le toca iniciar un trámite para que le devuelvan el incentivo. En el caso de Familias en Acción también vamos hasta el 30 del plazo también termina en enero y los recursos corresponden a una suma significativa”, dijo en el programa Signos Pesos de Caracol Televisión.

El funcionario aclaró que, si no se reclama el subsidio, el dinero no se pierde, pero sí implica un trámite adicional.

“Aquellas personas que no pudieron reclamar algunos de sus incentivos de Ingreso Solidario el año pasado, que fueron 9 pagos, si no la reclama el 30 de enero, este recurso se devuelve al tesoro y la persona le toca venir a Prosperidad Social, hablo de venir de la forma electrónica a indicar aquí estoy yo, por favor devuélvame el recurso que no pude reclamar”, dijo.

Añadió que en programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción existen límites de acumulación de no cobros.

“Si las familias tienen dos ciclos de pago (4 meses) sin cobrar entran en un proceso de suspensión. En el caso de jóvenes en Acción el periodo es de tres ciclos. Es decir, esperamos hasta seis meses antes de suspender”, añadió.

Más detalles en el siguiente video:

Revise en el siguiente listado si le falta algún subsidio por cobrar: