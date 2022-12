Aurelio Suárez revela que Gobierno lo invitó a conversación nacional del paro

El panelista de Mañanas BLU Aurelio Suárez reveló que fue

llamado por el Ministerio de Comercio para hacer parte de la mesa de crecimiento y equidad.

Le puede interesar:

Sin embargo, aseguró que rechazó la invitación hasta que no sea avalado por el comité del paro.

Publicidad

“A mí me llamo el Ministerio de Comercio a decirme que querían que participara en la mesa de crecimiento y equidad y les dije que mientras el comité del paro no avale la mesa me privo de participar en eso por más ideas que tenga”, aseguró.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Escuche la intervención completa de Aurelio en Mañanas BLU aquí:

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.