Autopistas del Café: tarifa diferencial solo aplicará en un peaje por vehículo, según la ANI

Los habitantes de la zona de influencia de las Autopistas del Café que accedan a la tarifa diferencial no podrán utilizar ese beneficio en todos los peajes del corredor vial. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estableció que el descuento solo aplicará en un peaje por vehículo, el cual deberá ser elegido por el propietario durante el proceso de inscripción.

Esto significa que, si un conductor transita habitualmente por dos o más peajes de la concesión, únicamente recibirá la tarifa diferencial en el punto de recaudo que haya seleccionado. En los demás deberá pagar la tarifa plena.

Por ejemplo, un habitante de Chinchiná que, en un mismo recorrido, pase por los peajes de Tarapacá y Pavas tendrá que escoger solo uno de ellos para acceder al beneficio. En el otro continuará pagando la tarifa ordinaria.

Peajes con tarifas diferenciales

La medida hace parte de los lineamientos definidos por la ANI para la implementación de las tarifas diferenciales en los peajes de Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo, Pavas y Circasia.



Quienes deseen acceder al beneficio deberán residir en alguno de los municipios de la zona de influencia —Chinchiná, Palestina, Manizales, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Filandia o Salento— y ser propietarios de un vehículo.

La solicitud deberá presentarse ante Autopistas del Café con los datos del propietario, la dirección de residencia, la placa del vehículo y el peaje en el que desea recibir la tarifa diferencial. Además, deberá anexarse la tarjeta de propiedad, la cédula de ciudadanía, el certificado de residencia o la encuesta del Sisbén y el formato de autorización para el tratamiento de datos personales.

Las solicitudes podrán radicarse en los Centros de Atención al Usuario de Autopistas del Café o a través de los correos electrónicos habilitados para cada peaje.