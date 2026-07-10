Autoridades reforzarán controles en la vía hacia el Nevado del Ruiz durante este puente festivo

Antes del puente festivo del 13 de julio, las autoridades de Caldas anunciaron un refuerzo de los controles y acciones pedagógicas en el corredor vial La Esperanza–Gualí, principal acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados, con el fin de proteger el Complejo de Páramos Los Nevados y garantizar un turismo responsable.

La decisión fue adoptada por la Mesa Interinstitucional de Autoridades de Caldas para el cumplimiento de la Sentencia 10716 de 2020, integrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Gobernación de Caldas, Corpocaldas, las alcaldías de Villamaría y Manizales, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el concesionario Alternativas Viales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Como parte de una fase preoperativa, entre el 11 y el 13 de julio se instalarán puntos de control, información y pedagogía en La Esperanza, el sector Laguna Negra y Gualí–Casa Vieja. Las autoridades explicaron que estos puestos tendrán un enfoque preventivo para sensibilizar a los visitantes sobre la importancia ecológica del páramo, promover comportamientos responsables y hacer cumplir las normas de protección ambiental y de tránsito.

La Mesa Interinstitucional recordó que, aunque el pico y placa ambiental fue levantado, continuarán las labores de vigilancia y cualquier infracción a las normas ambientales o de tránsito será sancionada conforme a la ley. También reiteró que el recorrido por este corredor corresponde a un turismo contemplativo, por lo que está prohibido detenerse en sitios no autorizados o ingresar al ecosistema de páramo.



Las autoridades indicaron, además, que el ecoturismo permitido se concentra principalmente en el atractivo Brisas–Valle de las Tumbas, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, para cuya visita es obligatorio realizar una reserva con al menos un día de anticipación a través de los canales oficiales de Parques Nacionales.

De manera voluntaria, la Mesa Interinstitucional invitó a los viajeros a acogerse al pico y placa ambiental durante el puente festivo. Entre el sábado 11 y el lunes 13 de julio podrán ingresar únicamente vehículos y motocicletas con placas terminadas en 4, 5 y 6.

Finalmente, las entidades hicieron un llamado a conducir a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, no arrojar residuos, evitar el uso de dispositivos que alteren la fauna silvestre, respetar las zonas restringidas y proteger la vegetación. Recordaron que el Complejo de Páramos Los Nevados es una de las principales fábricas de agua del país y un ecosistema cuya conservación es una responsabilidad compartida.