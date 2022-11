Avalancha en Mocoa: así va la reconstrucción del municipio

El presidente Santos entregó un balance completo de lo que ha sido el trabajo realizado por el Gobierno.



El presidente Juan Manuel Santos entregó un balance completo de lo que ha sido el trabajo realizado por el Gobierno en la recuperación del municipio de Mocoa tras la avalancha.



Cifras actualizadas:



Fallecidos: 323



Desaparecidos: 103



Tema de ayudas:



-Se han recibido 2 mil toneladas de ayudas, 1470 ya fueron entregadas



-En la cuenta de ahorros se tienen 9 mil 830 millones de pesos donados por los colombianos.



Tema de viviendas:



-Ya se compró el lote en donde se construyeron las primeras trescientas viviendas para los damnificados.



-Se puntualizaron 13 puntos críticos de Mocoa donde no se podrá volver a construir por el riesgo inminente.



Tema Educación:



-Todos los cupos estudiantiles están disponibles en Mocoa, los que no han ido ha sido por miedo. Tenemos 51 de 53 colegios habilitados.



-Se van a construir 3 nuevos colegios en Mocoa y se entregaran kits a todos los estudiantes.



-Se entregarán 200 becas educativas



Tema Servicios:



97 % de Mocoa ya tiene energía, 99 % de Putumayo.



-El 7 de mayo se va a desconectar la energía durante 8 horas para arreglos.



-Antes del 31 de octubre se tendrá el acueducto completo, en un año todo el sistema estará al 100 %.



-Ya está el 100 % de la conexión de internet en Mocoa



-Se entregarán cargadores de celulares solares por parte del MinTic, que entregará un laboratorio de emprendimiento para mejorar el empleo.



Tema salud:



-La vacunación se completó con 50 mil dosis.



-No hay ningún herido de la avalancha en ningún hospital, no hay epidemia de ninguna clase.



Tema Comercio:



-Las ministras de Comercio y de Trabajo se encargarán de reconstruir los negocios y emplear a las personas que lo necesiten.