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Blu Radio  / Nación  / Aviación militar enfrenta grave crisis; 91 aeronaves están fuera de servicio: María Fernanda Cabal

Aviación militar enfrenta grave crisis; 91 aeronaves están fuera de servicio: María Fernanda Cabal

En la plenaria del Senado de este martes, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que la flota de la Fuerza Aérea opera apenas al 61 %.

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