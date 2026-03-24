Aviación militar enfrenta grave crisis; 91 aeronaves están fuera de servicio: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal hizo una constancia ante la plenaria del Senado en la que denunció que la aviación militar en Colombia estaría enfrentando una grave crisis. Según dijo, 91 aeronaves están fuera de servicio y la Fuerza Aérea opera apenas al 61 %.

"Desde 2023, la negligencia operativa ha dejado 109 uniformados muertos en nueve incidentes aéreos de gravedad. Además el accidente del C130 Hércules ocurrido el 23 de marzo en Putumayo, que deja hasta ahora 69 fallecidos, representa una de las mayores tragedias aéreas militares recientes en la región", dijo Cabal.

Foto: X @MariaFdaCabal

La congresista del Centro Democrático dijo que en los últimos años se ha dado un deterioro sostenido en las condiciones operativas, lo que evidenciaría una crisis operativa.

"Mientras se descuida el mantenimiento de las aeronaves, el Gobierno destina recursos a otros rubros. Mientras nuestros pilotos vuelan en aeronaves sin mantenimiento, los recursos se están destinando al derroche del Gobierno de las fuerzas de seguridad del Estado", dijo Cabal.