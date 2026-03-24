Los accidentes de aviones comerciales y militares en Latinoamérica con más muertos este siglo

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de este lunes, que llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 han fallecido, es uno de los más importantes desde 2018 en el ámbito militar entre las tragedias aéreas ocurridas en América Latina.

En lo que va de siglo, en Latinoamérica se han producido accidentes de aviones, tanto comerciales como militares, que han dejado decenas de fallecidos.

Accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: suministrada - AFP

Hace poco menos de un mes, el 28 de febrero, murieron 22 personas en un accidente de un avión militar de carga que transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia. El avión se salió de la pista tras aterrizar y varias personas accedieron para recoger los billetes dispersos. Hay 51 detenidos y abiertas tres investigaciones.

Esta la cronología de los mayores accidentes de avión en Latinoamérica este siglo:



11 enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), y que cubría la ruta entre Chiclayo y la ciudad amazónica de Chachapoyas (Perú), se estrella contra el cerro Coloque a 3.300 metros de altitud. No hubo supervivientes.

16 agosto 2005.- Mueren los 161 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, la gran mayoría franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.

29 septiembre 2006.- Un Boeing de la línea brasileña GOL desaparece con 154 personas a bordo, que fallecieron, tras colisionar con un avión Legacy que se dirigía a Estados Unidos, en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Mato Grosso. El Legacy consiguió aterrizar de emergencia.

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17 julio 2007.- Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se sale de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo (Brasil) y choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).

21 febrero 2008.- Un avión ATR 42300 de fabricación franco-italiana, con 43 pasajeros y tres tripulantes, de la aerolínea Santa Bárbara, desaparece cuando volaba entre Mérida y Caracas (Venezuela).

1 junio 2009.- Un Airbus A-330 de Air France se precipita en aguas del Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro (Brasil) a París. Mueren las 228 personas que viajaban a bordo, la mayoría brasileños y franceses. Según el análisis de las cajas negras, el accidente se debió a un error de los pilotos, lo que exculpa al fabricante, Airbus.

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5 noviembre 2010.- Fallecen los 68 ocupantes de un avión comercial -un ATR-72 de dos motores turbohélice para viajes regionales- de la aerolínea cubana Aerocaribean, al estrellarse en la región de Guasimal en la provincia de Sancti Spiritus, Cuba.

28 noviembre 2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión Avro RJ 85 de la compañía boliviana Lamia que se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín (Colombia).

18 mayo 2018.- Fallecen 112 de los 113 ocupantes de un Boeing 737 de Cubana de Aviación, alquilado a la mexicana Global Air, que cubría la ruta entre La Habana y Holguín. El avión se estrelló instantes después de despegar a 1 kilómetro del aeropuerto de La Habana.

9 diciembre 2019.- Desaparece un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, con 38 personas a bordo, a los que se dio por muertos, cuando se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas.

9 agosto 2024.- Un avión con 62 personas se estrella en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil y provoca la muerte de todos quienes iban a bordo. El aparato era un avión bimotor modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta Sao Paulo.

28 de febrero de 2026.- Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), un Hércules C-130 que transportaba dinero del Banco Central de Bolivia, se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, provocando la muerte de 22 de sus tripulantes

23 marzo 2026.- Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidenta al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo (Colombia). Iban 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 fallecieron.