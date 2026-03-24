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Blu Radio  / Mundo  / Los accidentes de aviones comerciales y militares en Latinoamérica con más muertos este siglo

Los accidentes de aviones comerciales y militares en Latinoamérica con más muertos este siglo

En lo que va de siglo, en Latinoamérica se han producido accidentes de aviones, tanto comerciales como militares, que han dejado decenas de fallecidos.

Accidente avión Hércules
Accidente avión Hércules
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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