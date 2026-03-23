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“Papito Dios me dio una segunda oportunidad”: soldado que sobrevivió al accidente del Hércules

Ortiz describió los momentos de angustia dentro de la aeronave: “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme".

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