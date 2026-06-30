Banrep dispara tasas al 12% y advierte que meta de inflación llega hasta 2028

El Banco de la República subió las tasas de interés por encima de lo que esperaban los analistas económicos y decretó un alza de 75 puntos básicos. Con esta decisión, Banrep llevó la tasa de referencia a su punto más alto desde diciembre de 2023.

La decisión contó con el apoyo de cuatro de los siete miembros de la entidad, mientras que el Gobierno saliente votó nuevamente por un recorte en las tasas de referencia.

Las tasas de interés habían quedado congeladas en el 11,25 % luego de que estallara una disputa entre la entidad y el Gobierno nacional por los incrementos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, amenazó con boicotear la junta y finalmente se llegó a una tregua que mantuvo las tasas estables hasta que pasaron las elecciones. La de este martes es la primera junta directiva de la entidad después de las elecciones presidenciales.

El objetivo es volver a la meta de inflación, no es una decisión de corto plazo: Banrep

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la decisión de la entidad y aseguró que el objetivo es que la inflación pueda cambiar de tendencia y empezar a descender para regresar a la meta.

"Las proyecciones que tiene el equipo técnico sugieren que podríamos llegar hasta un nivel del orden del 4 % a finales del año entrante, pero no hay optimismo de que pueda lograrse una reducción mayor en ese año. Luego, realmente, el retorno a la meta del 3 % se daría en 2028. Debe enfatizarse que la política monetaria tiene impactos rezagados sobre el comportamiento de la inflación y que, por esa misma razón, el endurecimiento de la política monetaria que se ha hecho a lo largo de este primer semestre de 2026 no va a impedir que aumente la inflación en este año", aseguró Villar.

Este año, la proyección del equipo técnico es que la inflación cerrará en el 6 % e incluso podría ubicarse por encima del 6,5 %.

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Colombia no ha logrado cumplir con su meta de inflación desde 2021, cuando terminaron las cuarentenas por la pandemia del covid-19.

Es un error, pero ya es asunto del próximo gobierno: Ávila

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó la decisión de subir las tasas de interés de referencia y abogó por la necesidad de consolidar un crecimiento económico basado en "altos salarios" y una expansión de la demanda.

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Ávila argumentó que el aumento del salario mínimo no tuvo impactos negativos en el mercado laboral y atribuyó a la política del Gobierno la reducción del desempleo al 8 % en mayo.

"Creemos inconveniente que se haya producido esta decisión del Banco de la República, pero consideramos que ya es una decisión que debe ser administrada por el nuevo Gobierno que está próximo a iniciarse", dijo el funcionario.

A pesar de la declaración, Ávila aún tendrá que asistir a una junta a finales de julio para una nueva decisión sobre el futuro de las tasas de interés, antes de que la administración de De La Espriella nombre a un nuevo ministro o ministra de Hacienda.