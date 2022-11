Barranquilla, destacada como una de las ciudades americanas del futuro

El 'American Cities of the Future' del centro de inteligencia FDI del medio británico Financial Times destacó a Barranquilla como una de las ciudades americanas del futuro. En el nuevo ranking, la ciudad se ubicó en la posición número 7 a nivel mundial por su desempeño en materia de estrategia de promoción y atracción de inversiones.

¿Qué significa este reconocimiento?

Esta distinción significa que Barranquilla es el segundo destino del futuro en Latinoamerica

y comparte el ranking con ciudades como Nueva York, Chicago, en Estados Unidos, y Montreal, Canadá.

Según ProBarranquilla, la posición que obtuvo la ciudad fue gracias a " la estrategia, financiación, y el trabajo articulado.

“Barranquilla vuelve a ser parte de las ciudades destacadas en el pilar que mide el desempeño de estrategia de atracción e inversiones", dijo Ana María Badel, directora de ProBarranquilla.

Hay que decir que el listado se determinó analizando 218 ciudades de América y evaluandolas en cinco categorías: potencial, capital humano, estilo de vida y conectividad.

