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Blu Radio  / Nación  / Bebé de un mes murió asfixiado mientras dormía junto a su hermano de seis años en El Caguán

Bebé de un mes murió asfixiado mientras dormía junto a su hermano de seis años en El Caguán

Las autoridades investigan las circunstancias de la tragedia ocurrida el pasado 17 de mayo. La Policía hizo un llamado a reforzar la supervisión de menores durante las horas de descanso.

Bebé recién nacido
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Un bebé de apenas un mes de nacido murió en hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 17 de mayo. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el recién nacido descansaba junto a su hermanito de seis años cuando se habría presentado una asfixia accidental.

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De acuerdo con las primeras versiones, la madre de los menores, una joven de 24 años, dejó durmiendo a los dos niños mientras descansaban en la misma cama. Entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana, el niño mayor se habría movido mientras dormía y, sin darse cuenta, terminó encima del bebé, provocándole la asfixia.

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento.

Tras conocerse el caso, unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes e iniciaron las verificaciones técnicas y judiciales para establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias de esta muerte.

A través de un comunicado, la Policía lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con la familia del menor. Además, hizo un llamado especial a padres y cuidadores para extremar las medidas de supervisión y protección de niños y recién nacidos durante las horas de descanso, con el fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

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