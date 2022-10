Beneficiarios de Icetex podrían congelar cuotas si están desempleados

La plenaria del Senado de la República aprobó este miércoles en cuarto y último debate el proyecto de ley que crea la contribución solidaria a la educación superior y con el cual se establecen cambios significativos en la forma como vienen funcionando los créditos educativos del Icetex.

La iniciativa, que pasó ahora a sanción presidencial, establece una cuota contingente al inicio del crédito, con lo cual habrá beneficios como el congelamiento de la deuda, en caso tal de que el beneficiario se quede sin empleo y, adicionalmente, nunca se va a pagar más del 19 por ciento en los créditos.

“Si un beneficiario se gana 1.500.000 pesos dejará de pagar cuotas de 500.000 pesos, y sus cuotas serán de máximo 190.000 y, si gana un mínimo no pagará más de 50.000 pesos. No se necesita codeudor y, si no consigue empleo, o lo pierde, se congela el pago”, explicó Rodrigo Lara, autor de la iniciativa.

Además, Lara indicó que con estas disposiciones se “humanizan los créditos que eran absolutamente impagables y mejorará la calidad de vida de la gente, pues transforma el endeudamiento.

Críticas al proyecto

Pese a que muchos congresistas celebraron la aprobación de la iniciativa, otros como el senador Senén Niño, del Polo Democrático, cuestionaron el proyecto pues, a su juicio, “le mienten al país. No se acabaron los intereses moratorios o los intereses sobre intereses de Icetex, se creó un nuevo mecanismo de financiación a universidades privadas”.