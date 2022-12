Blatter fue directivo de empresa "fantasma" de la FIFA, según diario

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha sido miembro de la junta directiva de una empresa fundada en Irlanda en 2001 para beneficiarse de sus ventajas fiscales y transferir millones de euros a la sede central de la organización en Suiza, según informó el diario "Irish Independent".



La investigación de este medio indicó que Blatter figuró durante siete años en la lista de directores de la compañía "FIFA Ireland Ltd", que fue disuelta "voluntariamente" en 2008. (Lea también: FIFA es corrupta en sus más altas esferas: secretaria de Justicia de EE.UU. )



El "Irish Independent" resaltó que la empresa ocupó durante ese periodo unas oficinas en el distrito financiero de Dublín y que nunca tuvo trabajadores "directamente empleados" por "FIFA Ireland Ltd".



Blatter, de 79 años, anunció el pasado martes su intención de renunciar al cargo de presidente de la FIFA, pocos días después de su reelección y en medio de un escándalo de corrupción en el organismo.



Un análisis de resultados encargado por el "Irish Independent" a una firma de expertos reveló que "FIFA Ireland Ltd" generó un "volumen de negocio combinado" de 172,7 millones de francos suizos (113,1 millones de euros) desde septiembre de 2001 hasta diciembre de 2006. (Lea también: Jack Warner denuncia implicación de la FIFA en elecciones de Trinidad y Tobago )



"La empresa irlandesa transfirió un total de 171 millones de francos suizos (unos 112 millones de euros) a la FIFA durante ese mismo periodo", señaló el medio de comunicación.



Aunque el volumen de negocio "se sitúa en decenas de millones de francos", apuntó el texto, el impuesto de sociedades de este país, uno de los más bajos de Europa, permitió que la factura fiscal de "FIFA Ireland Ltd" fuese durante ese periodo "de solo 291.355 francos suizos (unos 190.866 euros)".



En un comunicado enviado al "Irish Independent", la FIFA explicó que la citada compañía fue creada para facilitar la firma de acuerdos de concesión de licencias con sus socios comerciales japoneses, "en particular, en relación con el Mundial de fútbol celebrado en 2002 en Japón y Corea de Sur". (Lea también: Red de Veedurías denuncia a presidente de Colfutbol por escándalo FIFA )



"Por aquel entonces, el tratado sobre doble fiscalidad firmado entre Irlanda y Japón ofrecía mejor protección que el antiguo acuerdo de doble fiscalidad existente entre Japón y Suiza", explicó la FIFA en la nota.



Según el organismo futbolístico, esas maniobras económicas "son normales, ya que de otra manera se acabaría pagando impuestos dos veces sobre el mismo ingreso", y recordó que "esta estructura cumplía totalmente con las leyes y regulaciones en vigor".



La FIFA también explicó que liquidó "FIFA Ireland Ltd" cuando esta compañía "quedó obsoleta por el cambio del régimen fiscal" en 2008 y recordó que Blatter es director "ex officio" de la mayoría de las subsidiarias del organismo. (Lea también: Chuck Blazer admite haber aceptado sobornos para Mundiales 1998 y 2010 )



"Él no tenía ni desempeñó funciones operativas para esta compañía", dijo la FIFA, que insistió en que ninguno de sus miembros, entre los que figuraron directivos de la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI), obtuvieron beneficio económico alguno.



EFE