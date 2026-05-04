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Blu Radio  / Nación  / Bloqueos campesinos en Pacífico Tres frenan movilidad por alza del predial en el Eje Cafetero

Bloqueos campesinos en Pacífico Tres frenan movilidad por alza del predial en el Eje Cafetero

Los manifestantes, inconformes con el incremento en el impuesto predial, tanto en zonas urbanas como rurales, implementan cierres de 30 minutos y habilitan el paso durante intervalos de 10 minutos.

Protesta de campesinos.
Protesta de campesinos.
Foto: suministrada.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Decenas de campesinos mantienen bloqueos intermitentes en el sector de Remolinos, sobre la vía Pacífico Tres, corredor clave que conecta a Caldas, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca.

La protesta impacta de forma directa el tránsito de carga y pasajeros en una de las arterias más estratégicas del Eje Cafetero. Los manifestantes, inconformes con el incremento en el impuesto predial, tanto en zonas urbanas como rurales, implementan cierres de 30 minutos y habilitan el paso durante intervalos de 10 minutos. La dinámica, aunque parcial, ya genera represamientos que se extienden por varios kilómetros.

En las jornadas de protesta participan campesinos de municipios como Mistrató, Belén de Umbría y Quinchía, en Risaralda, así como de Riosucio, Supía, Viterbo, Belalcázar y Anserma, en Caldas. La movilización, en bloque, refleja un malestar regional que ya cruzó límites municipales.

Conductores y transportadores permanecen a la expectativa de una respuesta institucional que permita restablecer la movilidad. La congestión empieza a golpear los tiempos logísticos y eleva la presión sobre un corredor que no admite improvisaciones.

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Líderes de la protesta aseguran que llevan semanas advirtiendo sobre el impacto de las nuevas tarifas. Denuncian aumentos de hasta el 1.500 % en el valor del impuesto predial para viviendas rurales, una carga que califican como insostenible para la economía campesina.

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