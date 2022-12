Borran imagen del Che Guevara de plaza de Universidad Nacional

“No hemos confirmado si fueron estudiantes, pero es un grupo de personas que lo hizo por iniciativa propia”, expresó.



El directivo dijo que no es la primera vez que se realizan acciones de ese tipo, pues hace unos 15 días hubo un intento de retirarla.



“Con la dirección de vigilancia manejamos la situación para que no hubiera ningún tipo de enfrentamiento. Anoche volvieron a pintar de blanco la fachada”, añadió.



Agregó que la imagen tiene unos 20 o 25 años de estar en la plaza y no descartó que vuelva a pintarse.