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Brasil envía 19 toneladas de arroz a Colombia para apoyar a los afectados por el terremoto

El Ejecutivo brasileño remarcó que la ayuda humanitaria responde a una "solicitud de asistencia formulada por las autoridades colombianas".

Fuerza Aérea Brasileña.jpg
Fuerza Aérea Brasileña.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El gobierno brasileño envió este jueves 19 toneladas de arroz destinadas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que ha causado al menos 314 muertos, 262 desaparecidos, miles de heridos y graves daños materiales.

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Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña despegó hoy del municipio de Canoas (sur) y llegará este viernes con la carga a la ciudad de Pereira, una de las más golpeadas por el desastre, según informó la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una nota.

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El Ejecutivo brasileño remarcó que la ayuda humanitaria responde a una "solicitud de asistencia formulada por las autoridades colombianas".

También subrayó que el cargamento de arroz donado proviene de las reservas del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, y que en ningún caso "compromete el abastecimiento nacional".

"Brasil reitera su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano ante el terremoto, así como su disposición a colaborar, dentro de sus capacidades, con las autoridades colombianas en las labores de respuesta a la emergencia", añadió.

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La mayor economía de América Latina se suma así a la ayuda enviada ya por Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

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El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, afectó a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro.

Además de las pérdidas humanas, provocó el colapso de 302 edificios, principalmente en Cali y Pereira, y daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos, 449 vías y cinco aeropuertos del país, según datos oficiales.

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