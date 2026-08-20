Brasil envía 19 toneladas de arroz a Colombia para apoyar a los afectados por el terremoto

El gobierno brasileño envió este jueves 19 toneladas de arroz destinadas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que ha causado al menos 314 muertos, 262 desaparecidos, miles de heridos y graves daños materiales.

Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña despegó hoy del municipio de Canoas (sur) y llegará este viernes con la carga a la ciudad de Pereira, una de las más golpeadas por el desastre, según informó la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una nota.

El Ejecutivo brasileño remarcó que la ayuda humanitaria responde a una "solicitud de asistencia formulada por las autoridades colombianas".

También subrayó que el cargamento de arroz donado proviene de las reservas del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, y que en ningún caso "compromete el abastecimiento nacional".



"Brasil reitera su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano ante el terremoto, así como su disposición a colaborar, dentro de sus capacidades, con las autoridades colombianas en las labores de respuesta a la emergencia", añadió.

La mayor economía de América Latina se suma así a la ayuda enviada ya por Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

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El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, afectó a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro.

Además de las pérdidas humanas, provocó el colapso de 302 edificios, principalmente en Cali y Pereira, y daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos, 449 vías y cinco aeropuertos del país, según datos oficiales.