Buscan a joven de 21 años desaparecido en el centro de Armenia luego de salir a hacer un domicilio

Autoridades buscan a un joven de 21 años que desapareció en el centro de Armenia luego de que, según informa su familia, saliera a hacer un domicilio del restaurante para el cual trabajaba.

Según relata Mónica Joana Walteros, madre del joven desaparecido, su hijo había sido recientemente víctima de un robo en la mañana del pasado 30 de marzo en el centro de Armenia y, desde entonces, no saben nada de él.

"Un joven que se me desapareció desde el 30 de marzo, hasta el sol de hoy no sé nada del paradero de mi hijo. Sí alguna información le ruego y le suplico que me llamen", señaló Mónica.

En ese sentido, pidió que quien tenga información del joven de 21 años, al 3145876223 ó al 3146572225.

"Esto ya es muy preocupante y angustiante: ya no sé nada de mi muchacho, ya no sé, por favor, colabórenme", señaló Mónica, al borde las lagrimas.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades que adelantan las investigaciones para determinar qué pasó con Luis Miguel y dónde se encuentra.