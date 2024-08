Cabal la emprendió contra Petro: “Casado con rubia estrato 6 y pasa vacaciones en Italia”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la clase alta y la política en el país ha causado gran controversia, sus palabras se dieron durante la ll Asamblea General del partido Colombia Humana.

El mandatario aseguró que los “ricos y asesinos”, son quienes, en eventos públicos como estadios y conciertos han coreado "fuera Petro".

“Le gritan a Petro los ricos del país: “fuera Petro”, están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan “fuera Petro”, porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel, que no es de sus familias y que no le interesa conquistarse una esposa de sus familias, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”, señaló.

Empezó su etapa de desespero. No hay duda.



Si es que todavía alguien le cree su farsa de Acuerdo Nacional, acá les dejó a un anarquista en toda su expresión:

Sus palabras no han caído bien en muchos, que aseguran que se trata de un ataque a quienes piensan diferente a él, independientemente del estatus social que tengan.

Una de ellas fue su férrea opositora, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien no se aguantó para contestarle, llamarlo farsante comunista y enumerarle la calidad de vida que se da, mientras crítica a los “ricos” del país.

“Casado con una rubia de ojos azules estrato 6; pasa vacaciones en La Toscana en Italia; tiene a sus hijos en universidades europeas; vive en una mansión exclusiva de "ricos" en Chía; y ha permitido la corrupción hasta con la sed de la Guajira. Farsante como todo comunista”, escribió a través de su cuenta de X.

Trino María Fernanda Cabal Foto: X