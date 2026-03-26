Cambio de sexo en el registro civil será ágil y gratuito por una sola vez en Colombia

El Ministerio de Justicia publicó para comentarios un borrador de decreto con el que buscan facilitar el proceso de corrección del componente de sexo en el registro civil de los ciudadanos mayores de edad que así lo deseen, además de incluir las categorías “no binario” (NB) y “transgénero” (T) en el esquema de identificación ciudadana, según lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-033 de 2022.

El Gobierno decidió incorporar formalmente el marcador “T” para evitar un retroceso en los estándares de protección y respetar el principio de progresividad, reconociendo identidades que ya han sido amparadas por otros fallos judiciales en el país.

Ahora las personas que deseen cambiar su sexo contarán on un proceso notarial ágil y sin mayores requisitos, lo que significa que los notarios no podrán exigir exámenes médicos, psiquiátricos ni ninguna otra prueba adicional a la declaración de voluntad del solicitante y copias simples del registro civil y cédula a corregir. Una vez radicada la documentación completa, la notaría tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para expedir la escritura pública correspondiente.

Una vez obtenida la escritura pública y realizado el reemplazo del Registro Civil de Nacimiento, el titular deberá esperar un plazo de ocho días hábiles antes de acudir a cualquier oficina de la Registraduría para solicitar la rectificación de su documento de identidad. Para este trámite, el interesado debe aportar el nuevo registro civil con la corrección del componente “sexo” y, si se tramitó simultáneamente, el cambio de nombre.



Registro civil digital Foto: Registraduría

Cabe resaltar que esta corrección no altera el Número Único de Identificación Personal (NUIP), manteniendo la continuidad de la personalidad jurídica del ciudadano. Sin embargo, en el caso de cédulas antiguas con menos de diez dígitos, la Registraduría podrá asignar un nuevo NUIP de diez dígitos, ya que los cupos numéricos expedidos antes del año 2000 se asignaban según el sexo registrado al nacer. Finalmente, este proceso garantiza que la identidad de género se refleje en todos los formatos de identificación, incluyendo la cédula digital.

Además, el decreto introduce la obligación de respetar el nombre identitario. Las autoridades deberán dirigirse a la persona por el nombre con el que se autoidentifica durante todo el proceso administrativo, incluso si el cambio de nombre legal no se ha tramitado simultáneamente, como una medida esencial de trato digno.

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El proyecto también establece que el otorgamiento de la escritura pública y la expedición de la primera copia del nuevo registro civil serán gratuitos por una sola vez, como medida de protección. Según el Gobierno, los costos económicos han sido una barrera histórica para las personas trans y no binarias, quienes a menudo enfrentan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Según cifras de la Registraduría Nacional, entre enero de 2015 y enero de 2026, 7.916 personas ya han corregido su componente de sexo en el registro civil. De estas, la mayoría (5.391) optó por el marcador femenino, mientras que 220 personas ya han accedido a la categoría no binaria y 7 a la categoría transgenero.

Con la implementación de estos nuevos marcadores, el Gobierno busca que el Sistema Estadístico Nacional (SEN) esté en constante actualización, reflejando la realidad de la diversidad de género en Colombia, permitiendo el diseño de políticas públicas más efectivas y ajustadas a la población diversa.