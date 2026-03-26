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Blu Radio  / Nación  / Cambio de sexo en el registro civil será ágil y gratuito por una sola vez en Colombia

Cambio de sexo en el registro civil será ágil y gratuito por una sola vez en Colombia

Según el borrador de decreto presentado por el Ministerio de Justicia, las personas que deseen hacer la corrección del componente de sexo el documento de identificación podrá hacer el trámite notarial que tendrá una duración máxima de cinco días.

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