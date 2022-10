Camilo Vargas puede no ejecutar contrato y seguir en Santa Fe: dir. Acolfutpro

Carlos González Puche, director Ejecutivo de Acolfutpro, explicó que el guardameta Camilo Vargas puede no ejecutar el contrato que tenía para pasar al Atlético Nacional, sin incurrir en problemas legales.

Según manifestó Puche, “conforme a la regulación del contrato de trabajo, se suscribe que un jugador no puede terminarlo unilateralmente, a no ser que exista una justa causa para terminar el vínculo”.

“En el caso de Camilo, si él recibe amenazas y tiene un riesgo y una causa para no cumplir su contrato, no creo que vaya a generar un conflicto y no creo que se pueda resolver por un mutuo acuerdo y retornar a al equipo donde había hecho su transferencia”, agregó.

Comentó que si bien había un contrato laboral, no se había formalizado el documento en el cual se suscribe la transferencia, por lo que podría cancelarse con un mutuo acuerdo.

“Él tendría todo el fundamento para no entrar en ejecución ese contrato y no habría ningún inconveniente legal para continuar su carrera profesional en Santa Fe”, finalizó el director ejecutivo de Acolfutpro.