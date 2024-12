Camioneros lanzan ultimátum al Gobierno: "Si hay nuevas alzas al diésel habrá paro"

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros , Alfonso Medrano, expresó su creciente preocupación tras las recientes declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, sobre el precio del diésel. Medrano consideró que estas declaraciones podrían estar socavando los acuerdos alcanzados previamente con la ministra de Transporte, María Constanza García, lo que genera incertidumbre dentro del gremio.

El líder de los camioneros subrayó que el sector había llegado a un acuerdo en semanas anteriores sobre la fórmula para regular el precio del diésel, pero las recientes palabras del ministro Guevara sugieren que dichos acuerdos no se están cumpliendo. "El señor ministro de Hacienda, recién posesionado, sin tener en cuenta que tuvimos un año donde les pusimos la fórmula del precio Colombia y que el Gobierno no nos quiso dar respuesta o no nos quiso dar alternativa de cuál podría ser la solución para el elevado costo del diésel, que es nuestra materia prima para mover nuestros camiones", indicó Medrano, señalando la falta de acción frente al problema que afecta directamente a los camioneros y sus costos operativos.

Medrano también hizo un llamado directo al ministro Guevara, advirtiendo que, si no se encuentran soluciones adecuadas al tema del precio del diésel, el gremio no dudará en convocar una nueva movilización. "Tenemos que concertar la nueva fórmula. De lo contrario, si usted nos va a imponer nuevas alzas, créame que tendríamos que obligatoriamente ir a una inmovilización camionera nuevamente", aseguró, dejando claro que las consecuencias de no resolver esta situación podrían ser graves.

Además, Medrano enfatizó que el incumplimiento de los acuerdos firmados el 6 de septiembre, tanto con el anterior ministro de Transporte , Ángela María Orozco, como con la actual ministra, María Constanza, es un factor que podría generar una escalada de tensión entre el Gobierno y los camioneros. "No está respetando los acuerdos que se llegaron con todas las bases camioneras. Las está incumpliendo usted también, señor ministro, porque su antecesor, el señor Bonilla, que ya no es ministro, también las firmó", afirmó.