Nuevas tarifas de transporte urbano en Bucaramanga y su área metropolitana

En una nueva reunión de la junta metropolitana se establecieron las tarifas del sistema de transporte público y colectivo que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025, según confirmó John Manuel Delgado, director del área metropolitana de Bucaramanga.

"Los recorridos cortos tendrán un aumento de $200 pesos, mientras que los largos serán de 300 pesos, en ese sentido el colectivo quedará en 2.700 pesos y el bus urbano que aplica para Bucaramanga y su área metropolitana quedará a 3.300 pesos", señaló Delgado.

#Atención Aprobaron nueva tarifa para buses urbanos en Bucaramanga. La ruta corta quedó en $2.700 y la rutas largas en $3.300. Fue aplazada la aprobación de la tarifa de Metrolínea #VocesySonidos pic.twitter.com/QIvxYHE73l — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 27, 2024

En cuanto al sistema de transporte masivo Metrolínea, aún no se ha definido el valor del pasaje "debido a un déficit operativo que dificulta la competencia con el transporte urbano, se convocará una nueva reunión para determinar los aportes de los diferentes municipios metropolitanos que ayuden a cubrir el costo operativo del sistema", confirmó el director del área metropolitana de Bucaramanga.

Durante la reunión se enfatizó en que el Sistema de Transporte Masivo no compite ni tiene la misma demanda del bus urbano, dado que la operación no es la misma ni con la frecuencia que en su momento inició, y por ahora solo se dio la liquidación del ente gestor y no del sistema.

En cuanto a los taxis, el representante del Concejo de Bucaramanga ante el Área Metropolitana, Cristian Reyes Aguilar, informó que "la tarifa para la carrera mínima subirá a $ 7.800, lo que representa un incremento de $ 600 respecto a los $ 7.200 establecidos en 2024".

El área metropolitana de Bucaramanga destinará $ 100 de cada pasaje del transporte urbano para la adquisición de equipos tecnológicos que ayudarán en el control de las flotas de buses.