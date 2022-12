Campaña de Santos aprovecha buen momento de la Selección para buscar reelección

Una particular campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos ha causado revuelo en redes sociales. En el sitio en Internet www.reelecciondepekerman.com se pueden seis caras de algunos técnicos colombianos con la siguiente pregunta: “Si pudieras cambiar a Pékerman por otro DT, ¿a quién elegirías?” Haz click en la imagen para votar.

Publicidad

Entre los seleccionadores están: Juan Carlos Osorio, Leonel Álvarez, José Pékerman, Francisco Maturana, Hernán Torres y Jorge Luis Pinto.

Lo curioso de la campaña es que al seleccionar a cualquier personaje, sin incluir al DT argentino, aparece el siguiente mensaje: ¿Estás seguro de que quieres cambiar al director técnico de la Selección antes de que comience el Mundial? ¡Piénsalo bien e inténtalo de nuevo!

Publicidad

No obstante, cuando se selecciona a Pékerman dice: ¡Eso es! No se cambia al director técnico de la Selección antes del Mundial, y no se cambia al presidente antes de alcanzar la paz.

Publicidad

Debajo de ese mensaje aparece una especie de tarjetón con la imagen de Santos y su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras.