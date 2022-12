Candidata a una alcaldía en Meta podría repetir tragedia de Karina García en Cauca

BLU Radio conoció el caso Diana Mendoza quien aspira a la Alcaldía de Cabuyaro, Meta, que podría repetir la tragedia de Karin García, aspirante a en Suárez, Cauca, asesinada brutalmente el pasado lunes.

En entrevista con Meridiano BLU, Mendoza explicó sus casos y detalló las semejanzas con lo acontecido en Suárez, Cauca.

“He estado recibiendo agresiones, inicialmente en mi tema publicitario, desde el momento en que tomé la determinación de volver a aspirar a la Alcaldía. Yo ya fui alcaldesa en el periodo anterior con unos resultados de desarrollo y crecimiento de nuestro municipio de una manera muy importante y significativa”, contó Mendoza, aspirante por Cambio Radical.

“Empecé a recibir agresiones a las que no les di importancia. Las vallas de expectativa que generábamos nos las rompieron y ya cuando oficialmente instalamos nuestra publicidad oficial, pues ha sido también arrasada por vandalismo”, agregó.

Las agresiones pasaron del plano simbólico al físico rápidamente, relató la candidata.

“Esta semana dos hombres armados en una motocicleta me cierran el vehículo y me apuntan, apuntan al vehículo, para intimidarme. Evidentemente no quisieron dispararme, pero ya esto es una advertencia que no puede seguir pasando desapercibida”, contó.

“Yo me lleno de valentía para denunciar, no es fácil uno en un proceso de campaña salir esto. Tampoco me puedo quedar callada y quiero poner de conocimiento ante el país este tipo de situaciones”, complementó.

