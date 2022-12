Capriles escribe al papa, quien se reunirá con Maduro el domingo

El líder opositor venezolano Henrique Capriles envió una carta al papa Francisco en la que le expone lo que a su juicio es la realidad de su país, una misiva que difunde a pocos días de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostenga un encuentro con el pontífice en el Vaticano.



En su carta, Capriles pide al papa, que se reunirá con Maduro el domingo próximo, su intervención "para ayudar a los venezolanos a conseguir el camino del diálogo con un Gobierno que ha desestimado las reflexiones de la Conferencia Episcopal Venezolana (CVE) sobre la crisis económica, política y social que vive el país". (Lea también: Colombia se ha convertido en "exportador de pobreza" a Venezuela: Maduro )



En la misiva, que fue enviada a través de la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas, el excandidato a la Presidencia y gobernador del céntrico estado Miranda, también asegura que en Venezuela "se está muriendo mucha gente porque no hay medicinas disponibles".



Apunta que en las insuficiencias en los hospitales "son dramáticas" y que "en las maternidades no hay atención" para las parturientas.



"También está muriendo la gente por la incapacidad del Estado y sus instituciones de justicia que no se dan aludidas con la tragedia de 24.980 fallecidos en 2014 por acción de la delincuencia común", dice Capriles en la misiva en la que agrega que "las cárceles son antros de vergüenza y degradación de los seres humanos recluidos". (Lea también: Pastrana pide al papa interceder en Venezuela como "referente moral en el mundo" )



Dice, además, que las necesidades básicas de salud, alimentación y seguridad "no solo no son satisfechas" en el país "sino que tienden a agudizarse peligrosamente a punto de colocar al país al borde de una crisis humanitaria", todo ello sin que exista una catástrofe natural o una guerra civil.



"La crisis humanitaria que nos amenaza, la produce una casta hegemónica cuya única preocupación parece ser mantenerse en el poder", añade el gobernador en la carta.



Para finalizar la misiva, Capriles se refiere a los "presos políticos" que, asevera, "son sometidos a hechos de tortura psicológica y condiciones físicas de ignominia". (Lea también: Maduro califica de “club de vagos” a expresidentes Pastrana, Piñera y Quiroga )



Resaltó los casos de los dirigentes encarcelados Daniel Ceballos y Leopoldo López que se encuentran en huelga de hambre desde los pasados 22 y 24 de mayo, respectivamente, y agregó que en el país existen "más de 70 detenidos por el simple hecho de pensar diferente".



Hoy, el presidente de la comisión de Justicia y Paz de la CEV, monseñor Roberto Luckert, pidió a las autoridades venezolanas que le permitan a ese organismo visitar a los políticos presos en huelga de hambre para observar sus condiciones de salud y de reclusión y constatar que se respetan sus derechos humanos.



EFE