Capturan a 37 personas por producción ilegal de panela en Nariño

Tras más de una semana de audiencias, y luego de una labor de inteligencia, un total de 37 personas fueron capturadas y cerca de 20 toneladas de sustancias químicas no actas para el consumo humano e insumos y productos ilegales para la producción de panela fueron incautados durante operativos adelantados en diferentes trapiches del municipio de Sandoná en el occidente de Nariño.

Según el nuevo comandante de la Policía en Nariño, coronel Ferney Lizarazo Ariza, dijo a Blu radio que, luego de varias denuncias que recibieron de parte de la comunidad de los municipios del occidente del departamento, se dispuso de una contundente ofensiva contra las economías ilícitas y los delitos que atentan contra la salud pública.

Ante esto, la Policía Nacional logró desarticular varios centros clandestinos dedicados a la producción ilegal de panela en el municipio de Sandoná, Nariño.

Aseguró el oficial que, luego de recopilar las pruebas, y en desarrollo de la “Estrategia Ofensiva Territorial” contra el delito de contrabando y corrupción de alimentos, la Policía Nacional logró un contundente resultado operacional en el municipio de Sandoná, gracias a la articulación de diferentes especialidades de la Institución y con el apoyo de la Fiscalía.



Dijo Lizarazo que se practicaron seis diligencias de allanamiento, en donde fueron capturadas en flagrancia 37 personas por los delitos de corrupción de alimentos y contrabando, además de la incautación de importantes cantidades de productos e insumos utilizados para la fabricación clandestina de panela no apta para el consumo humano.

Durante el operativo, fueron incautadas 8.1 toneladas de panela adulterada, equivalentes a 8.109 unidades, avaluadas en aproximadamente 110 millones de pesos.

"Asimismo, 10.4 toneladas de azúcar ecuatoriana de contrabando representadas en 207 bultos, con un valor cercano a los 30 millones de pesos, que estaban listas para su comercialización en supermercados y tiendas en diferentes ciudades del país", aseguró el oficial.

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Durante uno de los allanamientos, las autoridades quedaron sorprendidas al hallar 300 gramos de azufre, 15 galones de ácido fosfórico, 1.7 toneladas de cal, 200 kilogramos de melaza, 500 empaques plásticos con logos comerciales, y 18 moldes metálicos industriales, elementos empleados para la producción ilegal de panela mezclada con sustancias químicas perjudiciales para la salud humana.

El valor total de los elementos incautados supera los 175 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, cada uno de estos denominados “derretideros de azúcar” tenía la capacidad de producir hasta 24 toneladas mensuales de panela ilegal, generando ganancias cercanas a los 280 millones de pesos al mes. Esta actividad ilícita pone en riesgo la salud pública.

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Las autoridades establecieron que este producto adulterado estaba siendo distribuido en supermercados de diferentes regiones del país, afectando directamente a los productores legales de panela y al gremio panelero que desarrolla su actividad de manera formal y bajo condiciones sanitarias adecuadas.

Con estas acciones, las autoridades continúan fortaleciendo las estrategias de control frente al contrabando y la producción ilegal de alimentos, protegiendo la salud de los consumidores y respaldando el trabajo de los productores que ejercen su actividad dentro de la legalidad.