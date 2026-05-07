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Disidencias instrumentalizaron 900 civiles para asonadas contra tropas en Nariño

Más de 900 personas habrían sido instrumentalizadas para obstaculizar operaciones militares en Nariño. Las Fuerzas Militares aseguran que los hechos buscan frenar la ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC.
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El Ejército denunció dos asonadas contra tropas que adelantan operaciones militares en zona rural del municipio de El Rosario, en hechos ocurridos entre el 5 y el 6 de mayo en el marco de la denominada Operación Cordillera.

Las acciones habrían sido promovidas las disidencias de las Farc para impedir el avance de las operaciones en esta región del suroccidente del país.

El primer hecho se registró el 5 de mayo en la vereda Villa Moreno, donde aproximadamente 650 personas habrían sido constreñidas por integrantes Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura Franco Benavides al servicio de alias ‘Boyaco’, para adelantar acciones violentas contra las tropas.

Un día después, el 6 de mayo, soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5 reportaron otra asonada en el sector La Laguna–Puerto Cumbarras, donde cerca de 250 personas fueron movilizadas en vehículos para interferir en las operaciones militares.

Aunque las autoridades señalaron que, tras los hechos no se reportaron afectaciones al personal ni al material militar, advirtieron sobre la gravedad de las acciones contra la Fuerza Pública y anunciaron denuncias penales por posibles delitos como asonada, obstrucción a la función pública, concierto para delinquir e instigación a delinquir.

El Ejército destacó que las operaciones sostenidas en la subregión de Cordillera han permitido la destrucción de 44 artefactos explosivos y 100 detonadores, así como la incautación de armamento, munición y estupefacientes, golpeando directamente las economías ilícitas de las estructuras armadas ilegales.

Sobre estos hechos, el comandante general de las Fuerzas Militares aseguró que las asonadas registradas en Nariño y también en Tolima “son promovidas por estructuras criminales que buscan impedir las operaciones militares contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas”.

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“El constreñimiento a las comunidades, los ataques a nuestros soldados y los intentos por frenar la acción legítima de las Fuerzas Militares son conductas criminales que atentan contra la seguridad de los colombianos”, afirmó el alto oficial, quien reiteró que la ofensiva militar continuará.

“Nuestras Fuerzas Militares continuarán con la ofensiva sostenida, no nos vamos a detener”, concluyó.

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