La hamburguesa con panela del Burger Master y que encuentra en municipio de Cundinamarca

El Burger Master 2026, el evento gastronómico más esperado de Colombia creado por el influencer Tulio Zuloaga, se toma el país del 20 al 26 de abril. En esta undécima edición, donde cientos de restaurantes compiten por el voto del público con propuestas de $21.000 pesos, una joya culinaria destaca en el corazón de Cundinamarca: Villeta.



La panela de Villeta: protagonista del sabor

Villeta esconocida como la "Ciudad Dulce de Colombia", y el restaurante Alma Rosa ha decidido honrar esta tradición integrando el producto insignia de la región en su propuesta para el concurso. Valeria Chaparro, dueña del restaurante, contó la importancia de este ingrediente en su hamburguesa participante de este año: "En todos nuestros platos de la carta está incluida la panela y, sin duda, va a estar en nuestra hamburguesa dentro de la salsa de nuestro pico de gallo... es la protagonista del sabor".

La creación, bautizada como "El Circo Rosa", es una explosión de contrastes sobre un pan pretzel. Combina carne de res premium con un pico de gallo de mango y panela, potenciado por una salsa de piña asada al tomillo.

La hamburguesa, que desde ya la pueden probar si el plan es ir al municipio que queda a tan solo hora y media de Bogotá, incluye queso colby jack fundido, panceta crocante y una innovadora salsa acevichada con suero costeño, logrando un equilibrio entre el ahumado frutal y la acidez caribeña.

Hamburguesa Foto: Alma Rosa

Un show sensorial: "El Circo Rosa"

Para Alma Rosa, participar en el Burger Master no se trata solo de comida, sino de una experiencia efímera. Bajo el lema "El circo rosa", el restaurante se ha transformado completamente.



Valeria revela que han preparado un espectáculo para acompañar cada bocado: "Vamos a tener un mago. Vamos a tener malabaristas, vamos a tener artistas... Nuestro restaurante va a estar adaptado en modo circo".

El objetivo es que los comensales vivan algo único: "Mientras nos comamos la hamburguesa se pase un tiempo que no se volverá a repetir acá". La decoración y la atención se centran en el color rojo, que Valeria define como un color de poder y "característico de un nombre femenino".

Circo Rosa Foto: Blu Radio

Corazón social y familiar en cada mordisco

Detrás de la preparación de "El Circo Rosa" hay una profunda labor social. El equipo de Alma Rosa está conformado por jóvenes en su primer empleo y, especialmente, por mujeres que son cabeza de familia y el motor del lugar.

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Valeria destaca que su mayor diferencial es el "alma" y el amor que imprimen en el servicio: "Nuestra hamburguesa el ingrediente pues principal es el amor... por quienes lo preparan también aquí en el restaurante, que por supuesto son madres cabezas de familia".

El restaurante, que inició hace dos años como un emprendimiento joven y familiar, busca que cada visitante se sienta como en casa: "Yo soy una persona muy afortunada en siempre contar con mis papás, con mis amigos... quería transmitir eso mismo acá, que me sintiera en hogar", comenta Valeria sobre la atmósfera del establecimiento.



Villeta como destino cultural y gastronómico

Visitar Alma Rosa es también una oportunidad para conocer la identidad de Villeta. El lugar cuenta con un espacio cultural donde destaca un mural de personajes icónicos del municipio, que uno a uno tiene una reseña de su historia.

"El objetivo de este restaurante es que de alguna forma esto sea un espacio cultural... aunque no conozcas Villeta te deleites o de alguna forma lo conozcas", afirma su propietaria. Sin duda, el lugar se posiciona como una parada obligatoria en este Burger Master 2026, ofreciendo una hamburguesa que no solo alimenta, sino que cuenta la historia y los sabores de su tierra.