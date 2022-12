Carlos Bacca ‘puso la cara’ tras su criticada reacción al ser sustituido

El atacante salió molesto del campo en el minuto 70 del compromiso y se fue directamente al vestuario, sin siquiera saludar a Menez que le extendió la mano. ( Vea el video de la criticada actuación de Bacca aquí ).

Publicidad

“Reflexionando con cabeza fría y pasada las horas, quiero pedirle disculpas al entrenador, a mis compañeros y toda la afición del @acmilan por el acto de ayer al momento de ser sustituido. Ese no soy yo, solo fue un momento de que pensaba quería y podía ayudar al equipo dentro del campo xq se q fuera es dificil por eso de corazon quiero pedir mis disculpas”, dice el texo publicado en su cuenta oficial de Instagram.



“Estoy al máximo con el equipo mis compañeros y el entrenador y por esta camiseta y desde ya preparando la siguiente final del día lunes”, añade.



El entrenador del equipo ‘rossonero’ Cristian Brocchi se refirió al episodio y manifestó su molestia por el comportamiento del colombiano.



“Me molesta que no le haya dado la mano a Menez. En ese momento él estaba en trance. Ha reaccionado mal pero estoy seguro que no volverá a suceder”, aseguró.



La afición milanista mostró su decepción por el resultado con una dura pitada al equipo, que perdió su última ocasión para acercarse al Fiorentina, quinto, que ocupa la última plaza válida para la próxima Liga Europa.