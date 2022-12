Carlos Méndez, el actor que se vistió como 'Alfonso Cano' en Cartagena

“Yo salí el viernes con mi disfraz de ‘Alfonso Cano’ y la gente me miraba sorprendida diciendo: ya están los guerrilleros aquí en el centro”, afirmó Méndez.



Según Méndez los resultados de su experimento no se hicieron esperar “Muchas personas me insultaban entre dientes”.



“La reacción de la gente no fue fácil por mi disfraz, al principio cuando la gente no me identificaba me miraban con sorpresa. Algunas personas me decían ‘bandido’”.



Además de esto, Carlos tuvo un encuentro con la Policía de Cartagena.



“Me cuestionaron, el cuadrante me interceptó, tuve que mostrarles la cédula para que me radiaran. Cuando llego al parque de las Flórez y la gente se aglomeró”, añadió.



