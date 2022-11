Carlos Urrutia le respondió a Jorge Enrique Robledo por tierras en el Vichada

cuando fue accionista, según denunció el senador.

Publicidad

El embajador afirma en la respuesta a un derecho de petición que actualmente no es accionista de la firma de abogados que abría gestionado la compra de tierras para el Ingenio Riopaila.

“Como lo he manifestado públicamente, no soy accionista de Brigard & Urrutia Abogados ni tengo cargo alguno en la firma. Por tal razón, no puedo asumir su vocería, ni referirme a sus asuntos profesionales pues no estoy facultado para hablar en su nombre”, escribió el diplomático con carta de julio 2.

Publicidad

En un comunicado, Jorge Enrique Robledo afirmó que en la respuesta el “embajador Urrutia insiste en no dar la cara por sus actos ilegales. También viola la Ley 5 de 1992 que le ordena responder los cuestionarios de los congresistas. Sus palabras ofenden la inteligencia de los colombianos. Descrédito para Colombia. ¿Qué opina la canciller Holguín?”.