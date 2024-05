Hombre cantó mal ‘Los Caminos de la Vida’ en funeral de Omar Geles: estaba en pleno en vivo

El pasado martes 21 de mayo, el mundo del vallenato se vistió de luto con la sorpresiva muerte de Omar Geles, un ícono de la música vallenata, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis. La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes se congregaron en varias ciudades del país para rendir homenaje a su legado musical.

El funeral de Omar Geles, que tuvo lugar en Jardines del EcceHomo, estuvo marcado por la tristeza, pero también por momentos inusuales que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Uno de los eventos más comentados fue protagonizado por un joven fanático durante la transmisión en vivo del canal regional Telecaribe.

En plena transmisión desde Valledupar, donde al compositor se le realizó un gran homenaje, el presentador del canal se acercó a un emocionado seguidor que bailaba con dos afiches del fallecido cantante. Al preguntar al joven sus palabras para Omar Geles, este respondió con entusiasmo: "Omar me dejó una canción en este corazón para mí y se llama ‘Los Caminos de la Vida’". Sin embargo, al intentar cantar el emblemático tema, el fanático cambió la letra por completo.

El presentador, visiblemente confundido, optó por retirar el micrófono y concluyó apresuradamente la intervención diciendo: "Estos son los seguidores de Omar Geles en estos momentos". El hecho provocó todo tipo de comentarios en redes sociales.

"Estos caminos de la vida están como raros", "Por qué no lo sacaron de ahí ve!!!", "Esos no son los caminos de la vida, sino las trochas de la vida jajajaja", "Que atropelló", "Jajsja la nueva versión de los caminos de la vida", "Ese fue un remix que no alcanzaron a sacar JAJAJAJA", son algunas de las reacciones que se leen en el video.