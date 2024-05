Esposa de Omar Geles conmueve con mensajes en redes: “Dime qué voy a hacer sin ti, mi amor”

En horas de la tarde del jueves, 23 de mayo, se llevó a cabo el entierro del reconocido acordeonero y compositor Omar Geles, quien falleció el pasado martes 21 de mayo a causa de un paro cardíaco mientras jugaba un partido de tenis. La noticia de su repentino fallecimiento sorprendió a miles de fanáticos y a numerosos artistas de varios géneros musicales que admiraban su talento.

Maren García, ha conmovido a muchos con los mensajes que ha compartido en redes sociales, donde expresó su profundo dolor por la pérdida del que describió como "el amor de su vida". Maren y Omar se casaron en 2021 y juntos tuvieron tres hijos: José Juan, José Mario e Isabella. A lo largo de su matrimonio, Maren siempre se mostró orgullosa de su familia, publicando en redes sociales fotos y mensajes emotivos, agradeciendo por la bendición de su familia.

Aunque Maren García ha compartido múltiples fotografías con el cantante en el pasado, en la mañana de este sábado publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje conmovedor que le había enviado Omar Geles en WhatsApp. En el mensaje, Omar describió su amor y compromiso hacia ella y sus hijos con palabras profundas y emotivas.

“Esto va para la mitad de mi corazón, la mitad de mis ojos, la mitad de mis pulmones, la mitad de mis piernas y la mitad de mis brazos. La mitad de mis huesos y la dueña absoluta de mi amor, de mis pensamientos, de mi orgullo porque es la mujer más pura del planeta, la que me robó la mitad de mi vida y más, mucho más mi chiquita. Quiero confesarte que mi afán de triunfar se basa en que no te falte nada a ti ni a mis pequeños. Mientras yo viva, seré el león que te defenderá hasta morir. Eres el amor de mi vida entera. Mis lágrimas salen cuando siento que me amas así como yo te amo. Sé que me amas, lo sé. Y sabes que aunque parezca un cliché, te amo más”, fue el mensaje que le mandó Omar Geles a su esposa.

Ante el extenso y emotivo mensaje que le envió el compositor, Maren compartió la desgarradora respuesta que le dio: “Mi amor, mi traga, mi otra mitad. Qué voy hacer sin ti, mi amor. Amor, yo no daba ni un paso sin ti, mi vida, sin tus videollamadas. Amor, no, dime qué hago, dime qué hago”.