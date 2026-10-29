Casa Libertad, una nueva oportunidad para las personas en prisión

Encontrar nuevas oportunidades laborales, fortalecer las habilidades y avanzar en un proyecto de vida son algunos de los objetivos de Casa Libertad, un programa de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá que acompaña a personas que cumplen una condena en casa o que ya recuperaron su libertad. La iniciativa busca brindarles herramientas y orientación para afrontar esta etapa y encontrar alternativas que les permitan seguir adelante.

Servicios de Casa Libertad

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Acompañar a sus participantes, orientación jurídica, apoyo psicológico, brigadas de salud y asesoría para quienes quieren iniciar o fortalecer un emprendimiento. También ofrece cursos, espacios de formación y actividades para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y compartir experiencias con otras personas que atraviesan situaciones similares.

El propósito es que quienes llegan al programa encuentren un acompañamiento que les permita fortalecer sus capacidades, trabajar en sus proyectos personales y prepararse para nuevas oportunidades laborales.



Entre las personas que han acudido a Casa Libertad está un hombre que se dedicaba a la venta de vehículos y que fue condenado a 64 meses de prisión domiciliaria por estafa agravada, relacionada con contratos de vehículos y seguros.

Durante este proceso, su vida laboral también cambió. Según su relato, llegó a trabajar como conductor de una plataforma de transporte para generar ingresos y compartir tiempo con su familia. Después de haber estado en la cárcel La Modelo y comenzar a cumplir la condena en su casa, conoció Casa Libertad a través de un correo electrónico.

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Desde entonces, destaca el acompañamiento que ha recibido, especialmente por parte del equipo de emprendimiento, que le ha permitido acceder a cursos, recibir mensajes de motivación y mantenerse activo mientras trabaja en sus proyectos.

Su experiencia refleja el papel que puede cumplir este tipo de iniciativas al brindar orientación y herramientas a personas que necesitan reorganizar sus vidas y encontrar nuevas posibilidades personales y laborales.

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Casa Libertad busca precisamente acompañar estos procesos y ayudar a sus participantes a fortalecer sus capacidades y avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.

Las personas interesadas en conocer los servicios del programa pueden comunicarse al 3156517168 para recibir información sobre el acompañamiento disponible y cómo acceder a él.