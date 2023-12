Caso mintrabajo y pañal para trabajadoras: “En nómina descuentan tiempo perdido”, dice sindicalista

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo una delicada denuncia sobre l as condiciones laborales de las mujeres en algunas empresas del país, como la reconocida Van Camp's. Según la funcionaria, encontraron en unas inspecciones que no les permiten ir al baño y deben aguantar hasta ocho horas, lo que dura la jornada laboral, por lo que “tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios”.

En diálogo con Mañanas Blu, Edwin Molina, presidente de Sinaltrainal Cartagena e integrante de la Dirección de Sindicato Nacional de Trabajadores el Sistema Agroalimentario, dijo que hasta con cronometro les controlan las idas al baño, pues consideran que es un “tiempo muerto”.

“Esta empresa instaló unos marcadores de tiempo, unos dispositivos electrónicos a la salida y entrada de producción, para que cuando los trabajadores vayan al baño ese tiempo se lo contabilizan e, incluso, ese tiempo de manera arbitraria se lo descuentan del salario. La empresa ha denominado eso como ‘tiempo muerto’”, aseguró.

Sobre si tienen pruebas para demostrarlo, comentó que “indudablemente”, como los soportes de pago, en los que “aparecen los tiempos que no se les pagan a los trabajadores, incluido el tiempo que utilizan para hacer sus necesidades”.

Cabe recordar que a través de un comunicado, emitido luego de las declaraciones de la ministra Ramírez, la empresa Seatech Internacional Inc, fabricante de la marca de atún Van Camp’s, desmintió y rechazó las acusaciones que tildaron son “sin fundamento” y que, como consecuencia, “atenta contra los más de 35 años de labores”.

“Para nosotros que somos los que estamos en primera línea enfrentando todas estas violaciones, no es raro. Esta empresa tiene una política negacionista (…) Sin duda se dan violaciones en pleno sigo XIX que no comete ninguna empresa en el país, por lo menos en las que Sinaltrainal tiene presencia a nivel nacional”, recalcó.

