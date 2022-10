Caso Odebrecht: citan a declaración al exgerente de campaña del SÍ en Plebiscito

La Procuraduría General de la Nación citó a que rindan declaración el exministro de Transporte y excoordinador de la campaña por el SÍ en el Plebiscito por la Paz, Miguel Peñaloza, dentro de las investigaciones por las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol a Odebrecht.

Publicidad

BLU Radio pudo establecer que el Ministerio Público abrió una indagación preliminar en contra de Peñaloza y contra Juan Manuel Barraza, exgerente de la Comisión Nacional de Regalías.

De acuerdo con la denuncia radicada por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, el 11 de noviembre de 2010, Peñaloza, quien entonces era alto consejero para las regiones del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, habría intentado excluir al Grupo Nule del tramo III del contrato de concesión de la Ruta del Sol para favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht.

Publicidad

“El señor Pablo Bustos Sánchez, Coordinador Internacional de Veedores Ciudadanos Sin Fronteras- RED VER, formuló queja disciplinaria en contra de los ex funcionarios Gabriel Ignacio García Morales, Daniel Andrés García Arizabaleta y Juan Manuel Barraza, en su calidad de ex viceministro de Transporte, ex Director del Instituto Nacional de Vías - INVíAS, respectivamente, por encontrarse presuntamente involucrados en los supuestos hechos de extorsión «[...] a los contratistas exigiendo el pago de comisiones ilegales, para que les fueran adjudicados los contratos y adjudicado el manejo de recursos ilícitos [. ..]»”, dice el texto de la Procuraduría donde se hace oficial la citación a declaración.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un juez penal del Circuito ratificó la libertad del empresario Víctor Maldonado, procesado por su presunta participación en el caso de InterBolsa.

Publicidad

-La Fiscalía General de la Nación ya pidió la medida de aseguramiento para el actual y un exgobernador del Tolima, por irregularidades en un contrato de apoyo educativo en 2007.

Publicidad

-La Organización de Naciones Unidas explicó que el día de la dejación de armas de las Farc será el 29 de mayo.

-Ante los más de 400 participantes en la Convención mundial de la Internacional Socialista el ministro del interior Juan Fernando Cristo, aseguró que la disidencia de las Farc no llega al 2 % del total de sus integrantes.

Publicidad

-Las autoridades investigan el asesinato de una líder social chocoana en la Comuna 7 de Medellín, quien adelantaba labores relacionadas desde hacía varios días en la ciudad.

Publicidad

-Desde Nueva York del presidente de Avianca German Efromovich se defendió de la denuncia de la empresa Kingsland en su contra y aseguró que esta lo único que busca es extorsionarlo.

-Se juega un partido más de la fecha 7 de la Liga Águila entre Envigado y Junior, que busca sumar por primera vez.-Más de 100 emergencias diarias se están presentando en la ciudad de Bogotá debido a las recientes lluvias que han caído.