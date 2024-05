Recicladores a Petro y Francia Márquez: “Hicimos campaña por ellos y ahora no nos reciben"

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, los recicladores de Bogotábloquean una de las principales arterias del norte de la ciudad. Manifiestan su creciente frustración y exigencia por un cambio significativo en su situación laboral.

Esta protesta, liderada por Yaneth Espinel, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, y otros líderes del gremio, se centró en la calle 96 con carrera 12.

La causa de la protesta radica en el decreto 596 de 2016, que, aunque reconoce el oficio de los recicladores y les brinda una estructura para formalizar sus actividades, ha sido criticado por su amplitud y las oportunidades que abre para que entidades privadas y otros actores económicos se adueñen del negocio del reciclaje.

"Estamos protestando para que se modifique este decreto, que, aunque nos reconoce, también nos pone en una posición vulnerable frente a grandes empresas y el mismo gobierno, que parecen tener un interés económico en controlar el reciclaje", explicó Espinel.

Publicidad

Los recicladores dicen que necesitan que se les reconozcan sus derechos laborales, incluidas condiciones de trabajo dignas y justas.

"Vivimos en casas, tenemos familias, y simplemente queremos un reconocimiento justo a nuestro trabajo", agregó Espinel en su declaración.

#Atención A esta hora se registra manifestación en la calle 96 con carrera 12, norte de Bogotá. Un grupo de al menos 300 recicladores están bloqueando la vía en ese punto de la ciudad. Autoridades acaban de llegar al punto. pic.twitter.com/Art9Te2pTj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2024

Publicidad

Según los manifestantes, las promesas de cambio y apoyo durante las campañas electorales por parte de figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no se han materializado en acciones concretas, dejándolos en una situación de desamparo.

“Sí señor, sí le hicimos campaña y de ellos no hemos recibido ningún apoyo. Nos pusieron a esta señora (a la directora de la CRA) a que nos amargue la vida, a que no nos reconozca la tarifa y a que acabe con nosotros, con nuestro trabajo”, dijo.

La respuesta de Ruth Quevedo

Durante la transmisión del programa Mañanas Blu, Ruth Quevedo, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, fue confrontada por las acusaciones de los recicladores. Quevedo negó tener intereses privados en el reciclaje y defendió su gestión, alegando que la Comisión siempre ha estado abierta al diálogo.

“Pues primero afirmarle con toda la certeza y el énfasis que yo no tengo ningún negocio privado con ningún reciclador. El señor Luis Romero es un reciclador, al contrario, lo que nosotros hemos tratado de hacer en la comisión de regulación es que siempre que se hace solicitudes de atención y escucha, pues abrimos el espacio para escucharlos y pues reconocer las diversas posturas de los diferentes recicladores”, dijo.

Publicidad

Sin embargo, Espinel contrarrestó estos argumentos, insistiendo en que las acciones y políticas implementadas por la Comisión no han reflejado las necesidades del gremio de recicladores. "No solo nos ignoran, sino que están empeñados en acabar con nosotros al no fortalecer nuestras organizaciones y al no ajustar las tarifas que nos permitan vivir dignamente de nuestro trabajo", afirmó Espinel.