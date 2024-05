Recicladores protestan en Bogotá: directora de CRA se negó a hablar con ellos al aire

En el norte de Bogotá,un numeroso grupo de recicladores realizan una protesta, que busca visibilizar sus demandas por condiciones laborales más dignas y justas, así como la modificación del decreto 596 de 2016, que, según ellos, perjudica gravemente su sector.

Esta manifestación, organizada por la Asociación Nacional de Recicladores, está liderada por Yaneth Espinel, representante legal de la organización, quien en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, amplió las razones de la manifestación

"Estamos demandando una modificación al decreto que nos reconoce como trabajadores, pero que también permite la intervención de entidades privadas y del gobierno, quienes parecen interesados en quedarse con nuestro negocio”, dijo Espinel en el programa.

Asimismo, argumentó que este decreto impone sanciones y no ofrece las garantías adecuadas para el bienestar de los recicladores.

“Estamos protestando para que por favor se nos modifique, se permita la modificación del decreto 596 del 2018, que nos reconoce como el trabajo a nosotros, pero y nos entra en un periodo de formalización, pero a la vez es muy amplio y permite que entes privados, inclusive el mismo Gobierno y otros actores que tienen intereses económicos por quedarse con el negocio, el reciclaje, nos quieran sacar”, indicó.

La respuesta de la CRA a los recicladores

La situación en la entrevista se agudizó cuando Ruth Quevedo, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se negó a dialogar en público con los manifestantes.

“Discúlpenme, pero este es un tema sumamente serio como para que yo me disponga en este momento para un diálogo sin las condiciones. Yo ya he solicitado acompañamiento de los diferentes ministerios de la Superintendencia de Servicios Públicos y ustedes en el derecho de registro, si no pues me parece poco serio que lo hagamos de esa manera”, dijo.

Yo ya me dispongo a ir hacia la comisión y de esa manera es como nosotros vamos a atender porque nunca tengo conocimiento de las solicitudes y por otra parte pues hay solicitudes que no le corresponden a la comisión sino a los ministros declaró Ruth Quevedo

