Cayó banda 'Los Correcaminos': robaban autopartes en Boyacá y en la ruta Tunja - Bogotá

La Fiscalía confirmó la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Correcaminos’, señalada de ejecutar hurtos sistemáticos de autopartes en corredores viales de Bogotá y el departamento de Boyacá, en hechos que habrían dejado pérdidas superiores a los 450 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el grupo se dedicaba principalmente a operar en horas de la noche sobre la vía Bogotá–Tunja y otras carreteras aledañas. Allí, sus integrantes habrían identificado puntos estratégicos como paraderos y zonas de parqueo para analizar medidas de seguridad, ubicación de cámaras y rutas de escape antes de cometer los hurtos.

Las autoridades indicaron que los presuntos responsables utilizaban herramientas como cizallas para vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos y sustraer piezas esenciales como computadoras, sensores y otros componentes electrónicos indispensables para su funcionamiento.

Cayó banda 'Los Correcaminos' Foto: Fiscalía

Según los elementos materiales probatorios, la organización estaría vinculada con al menos 40 eventos delictivos ocurridos entre octubre de 2025 y 2026 en municipios como Monguí, Duitama, Sogamoso, Cómbita, Moniquirá, Guateque, El Cocuy, entre otros puntos de Boyacá.



La Fiscalía informó que cuatro personas fueron capturadas por estos hechos e identificadas como Andrea Carolina Tavera Paloma, William Alexánder Gutiérrez Amaya, Aider Johan Salazar Peña y Angie Nicolle Moreno Hernández. A los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, cargos que no aceptaron.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.