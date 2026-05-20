Cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado de infiltrar a la fuerza pública para obtener información

El miércoles 20 de mayo, en un operativo de registro y allanamiento entre la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el municipio de Corozal, Sucre, Javier Barrios Arrieta, conocido como alias de 'Pluma Blanca', señalado de ser uno de los principales articuladores criminales del Clan del Golfo en la región Caribe.

Según las autoridades, el hombre, de 42 años, habría coordinado durante más de 15 años actividades de extorsión, corrupción y tráfico de armamento para fortalecer las capacidades del grupo armado ilegal en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

En el operativo fueron incautados más de 43 millones de pesos en efectivo, dinero que, de acuerdo con las investigaciones, sería producto de rentas ilícitas relacionadas con narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsión.

Las autoridades indicaron que alias 'Pluma Blanca' presuntamente infiltraba integrantes activos y retirados de la fuerza pública, así como funcionarios públicos, ofreciéndoles dinero a cambio de información reservada de carácter operacional y estratégico.



De acuerdo con la investigación, el capturado también estaría involucrado en la comercialización de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares y en la consolidación de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y el tráfico de armas en el Caribe colombiano.

Las autoridades señalaron además que mantenía vínculos con alias 'Jefferson', cabecilla de la estructura "Arístides Mesa Páez” del Clan del Golfo, a quien presuntamente suministraba armamento para confrontaciones armadas contra otros grupos ilegales, entre ellos el ELN, en el sur de Bolívar y la región de Montes de María.

Tras su captura, alias 'Pluma Blanca' fue trasladado a Cartagena, donde avanzará su proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.